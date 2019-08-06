В экспозицию пензенской галереи возвращена картина Верещагина Культура

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Работа Василия Верещагина «В Туркестане» возвращена в постоянную экспозицию пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого во вторник, 6 августа, после реставрации рамы.

Фото: Penza.gallery

Как сообщила ИА «PenzaNews» сотрудница отдела экспозиции учреждения Карина Сычина, обновлением рамы этого произведения искусства занимался художник Валерий Базыгин, работающий в галерее более 15 лет.

По ее словам, плановая реставрация массивного изделия была признана сохранить его красоту и укрепить.

Карина Сычина уточнила, что все необходимые манипуляции проведены менее чем за две недели.

На сайте учреждения культуры отмечается, что рамы, в которые оформлены работы Василия Верещагина, можно воспринимать как самостоятельное произведение искусства, поскольку художник использовал для них обрамление с торжественным и продуманным декором. Для работ из туркестанской серии он выбирал обрамление особенно тщательно, чтобы оно соответствовало экзотической тематике.

Туркестанская серия картин художника Василия Верещагина написана в 1871–1873 годах в Мюнхене под впечатлением от пребывания в Средней Азии в 1867–1870 годах.

Она частично посвящена военным событиям периода присоединения к России среднеазиатских ханств, частично — среднеазиатскому быту, традициям и культуре местного населения.

Как тематика, так и живописная техника были новы и необычны для своего времени и поначалу вызвали неоднозначную оценку современников.