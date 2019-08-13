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На международном конкурсе детских пьес выбрано произведение для постановки в Пензе

09:35 | 13.08.2019 | Культура

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Произведение «Одиноким предоставляется крыша, или Привет, Карл Сон...!» признано лучшим на международном творческом конкурсе пьес «Детство. Отрочество. Юность», организованном Национальной ассоциацией драматургов России и пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского.

На международном конкурсе детских пьес выбрано произведение для постановки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его в соавторстве написали Андрей Пархоменко из города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа и Ирина Якубовская из Москвы. Произведение не является инсценировкой сказки Астрид Линдгрен о Карлсоне. Оно представляет собой современную историю о взрослых и детях, о доверии и творчестве с элементами фантастики и детектива.

Согласно условиям конкурса, пьеса-победительница в предстоящем 227-м сезоне будет поставлена на сцене пензенского драмтеатра.

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Второе место заняло произведение «Знакомая скамейка» Павла Шарова из Нижнего Новгорода, третье — «Мое облако справа» Юрия Лугина из Ивангорода Ленинградской области.

Все работы, занявшие призовые места, будут опубликованы в тематических изданиях, предложены в театры России для постановки и использованы в драматургических лабораториях и семинарах, организованных Национальной ассоциацией драматургов России.

Всего на конкурс было заявлено более 130 пьес, созданных авторами из России, ближнего и дальнего зарубежья, сообщается на сайте драмтеатра.

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