При раскопках под Кузнецком найден скребок, изготовленный более 3 тыс. лет назад Культура

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Студенты Пензенского государственного университета обнаружили скребок, произведенный во втором тысячелетии до нашей эры, в ходе экспедиции под руководством профессора Геннадия Белорыбкина, проведенной вблизи села Никольского Кузнецкого района с целью исследования Никольского селища. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Русского географического общества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Скребок был найден в одном из шурфов.

По предварительным данным, он произведен из кремния, но не местной породы. В дальнейшем артефакт будет детально изучен.

Кроме того, в слое пашни в пределах раскопа размером около 150 кв. метров неподалеку от реки Труев были найдены многочисленные осколки керамики, железные предметы — ножи, кованые гвозди, фрагменты замков и поливной посуды голубого цвета, а также одна фигурка, вытесанная из камня и похожая на шахматную.

Под новым слоем земли зафиксирована средневековая пашня, которая использовалась на протяжении многих лет.

Кроме того, в ходе экспедиции на берегу реки Милейки обнаружены три выемки неестественного происхождения. По найденным артефактам сделано предположение о том, что это остатки печей XIII-XIV веков для выплавки железа или чугуна. Предположительно, на этом месте прежде работал небольшой цех по производству металлической посуды. По найденным материалам будут проводиться дополнительные исследования.

Никольское селище находится на северной окраине села Никольского Кузнецкого района Пензенской области. Представляет собой издавна распахиваемое поле. Было открыто в 1926 году. На нем выявлено два культурных наслоения: времени Золотой Орды и срубного периода эпохи бронзы. Культурный слой сохранился нетронутым распашкой только на узкой полосе побережья реки Труев.

Среди находок, обнаруженных на Никольском селище, имеются фрагменты глиняной и металлической посуды, украшения, поясная гарнитура, предметы быта, торговли и вооружения, собрана коллекция золотоордынских монет.