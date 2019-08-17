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Яблочный Спас в пензенских «Тарханах» отметят по старинным обычаям

09:59 | 17.08.2019 | Культура

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Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Программа, позволяющая познакомиться с народными традициями празднования Яблочного Спаса, будет организована в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящее воскресенье, 18 августа.

Яблочный Спас в пензенских «Тарханах» отметят по старинным обычаям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для ее подготовки специалисты изучили народные традиции, связанные с праздником.

Возле мельницы гостям музея-заповедника будет предложено понаблюдать за песнями и плясками, принять участие в народных гуляниях, попробовать пироги, яблочный компот, мед и послушать частушки.

Кроме того, в программу включены конкурсы «Кто быстрее выпьет крынку с яблочным морсом», «Заплетение косы», «Песни про яблоки и яблони», изготовление оберегов, игры «Бондарь», «Бояре», «Коромысло» и «Заплетайся, коса», сообщается на сайте учреждения культуры.

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