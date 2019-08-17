Яблочный Спас в пензенских «Тарханах» отметят по старинным обычаям Культура

Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Программа, позволяющая познакомиться с народными традициями празднования Яблочного Спаса, будет организована в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящее воскресенье, 18 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для ее подготовки специалисты изучили народные традиции, связанные с праздником.

Возле мельницы гостям музея-заповедника будет предложено понаблюдать за песнями и плясками, принять участие в народных гуляниях, попробовать пироги, яблочный компот, мед и послушать частушки.

Кроме того, в программу включены конкурсы «Кто быстрее выпьет крынку с яблочным морсом», «Заплетение косы», «Песни про яблоки и яблони», изготовление оберегов, игры «Бондарь», «Бояре», «Коромысло» и «Заплетайся, коса», сообщается на сайте учреждения культуры.