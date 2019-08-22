В Пензе открыта выставка книг об истории символики России
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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Книжная выставка «Символ России на фоне истории» открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в связи с Днем государственного флага РФ, который отмечается в четверг, 22 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Выставка воссоздает историю государственного флага в контексте развития знамен и в соответствии с общественной событийностью в России.
На ней представлены книги по истории символики начиная со времен Ивана Грозного и заканчивая современными. Это монографии, энциклопедические и периодические издания, учебная литература, наглядные демонстрационные материалы.
Также экспозиция позволяет увидеть книги, раскрывающие тему официального применения и ответственности за ненадлежащее использование государственных символов РФ.
Выставка будет действовать до 29 августа, сообщается на сайте учреждения культуры.