В Пензе открыта выставка книг об истории символики России Культура

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Книжная выставка «Символ России на фоне истории» открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в связи с Днем государственного флага РФ, который отмечается в четверг, 22 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выставка воссоздает историю государственного флага в контексте развития знамен и в соответствии с общественной событийностью в России.

На ней представлены книги по истории символики начиная со времен Ивана Грозного и заканчивая современными. Это монографии, энциклопедические и периодические издания, учебная литература, наглядные демонстрационные материалы.

Также экспозиция позволяет увидеть книги, раскрывающие тему официального применения и ответственности за ненадлежащее использование государственных символов РФ.

Выставка будет действовать до 29 августа, сообщается на сайте учреждения культуры.