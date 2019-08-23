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Почти 100 свитков XVII века из пензенского госархива опубликуют в электронном виде

08:56 | 23.08.2019 | Культура

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники государственного архива Пензенской области приступили к оцифровке 90 свитков XVII века, доступ к оригиналам которых закрыт для широкой общественности.

Почти 100 свитков XVII века из пензенского госархива опубликуют в электронном виде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эти свитки еще в дореволюционное время были собраны пензенскими краеведами, учителями и учеными, а после создания архивной службы Пензенской губернии — переданы на хранение в учреждение.

Подлинники написаны скорописью и прочитать их могут только специалисты по палеографии, обладающие достаточными навыками.

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Свитки отнесены к категории особо ценных документов. В соответствии с законодательством в сфере архивного дела, объекты этой категории имеют особый режим хранения, учета и использования. Их выдача из хранилища в читальный зал и для других работ осуществляется в исключительных случаях на основании письменного разрешения директора или его заместителя.

Оцифрованные документы пройдут обработку, после чего их электронные копии станут доступны для зарегистрированных пользователей автоматизированной информационной системы на сайте пензенского госархива, сообщает пресс-служба правительства региона.

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