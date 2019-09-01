Денис Майданов прибыл в Пензу Культура

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Автор-исполнитель Денис Майданов прибыл в Пензу для участия в концерте, посвященном Дню знаний.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всем большой привет. Я уже в Пензе! Здесь сегодня вечером состоится мой концерт, посвященный Дню знаний! Приходите все!» — написал артист в Instagram, сопроводив сообщение фотографией на фоне здания пензенского аэропорта.

«До встречи на Юбилейной площади в 20.00», — добавил музыкант.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 сентября на Юбилейной площади Пензы организованы мероприятия в честь Дня знаний. В их числе — презентация учреждений дополнительного образования и спортивных секций, а также фестиваль некоммерческих организаций «Доброе сердце».

В 17.00 начнется концерт, в ходе которого выступят коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт».

В 19.00 на сцену выйдут музыканты группы «Мохито», а в 20.00 — автор-исполнитель Денис Майданов.