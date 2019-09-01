EN
16:43:57 Воскресенье, 1 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Майданов прибыл в Пензу

12:40 | 01.09.2019 | Культура

Печать

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Автор-исполнитель Денис Майданов прибыл в Пензу для участия в концерте, посвященном Дню знаний.

Денис Майданов прибыл в Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всем большой привет. Я уже в Пензе! Здесь сегодня вечером состоится мой концерт, посвященный Дню знаний! Приходите все!» — написал артист в Instagram, сопроводив сообщение фотографией на фоне здания пензенского аэропорта.

«До встречи на Юбилейной площади в 20.00», — добавил музыкант.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 сентября на Юбилейной площади Пензы организованы мероприятия в честь Дня знаний. В их числе — презентация учреждений дополнительного образования и спортивных секций, а также фестиваль некоммерческих организаций «Доброе сердце».

В 17.00 начнется концерт, в ходе которого выступят коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт».

В 19.00 на сцену выйдут музыканты группы «Мохито», а в 20.00 — автор-исполнитель Денис Майданов.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке на здании лицея №21 открыта мемориальная доска Людмиле Лозицкой В Кузнецке на трассе минивэн сбил двух пешеходов: женщина погибла, ребенок травмирован
Сотрудники Росгвардии будут дежурить вблизи пензенских школ в День знаний В Пензе у стен строящегося собора прошла детская литургия
В Пензе начались слушания по делу в отношении экс-руководителя «Декор-Трейда» Житель Пензы перевел мошеннику 135 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement