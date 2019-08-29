После концерта на Юбилейной площади 1 сентября зрителей будет ждать общественный транспорт Общество

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. 36 единиц транспорта обеспечит доставку зрителей концерта в честь Дня знаний, который пройдет на Юбилейной площади Пензы вечером 1 сентября, в разные районы города.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, это 11 автобусов большой вместимости, следующих по маршрутам №54, №66 и №82С.

Кроме того, пензенцев будет ожидать шесть троллейбусов №6 и №7.

Помимо этого, предусмотрено 19 автобусов малого класса №№5, 25, 30, 34, 63, 89 и 99.

Информация о том, какое количество транспорта будет выделен по каждому маршруту, а также в каких направлениях он поедет, можно на сайте администрации Пензы.

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Мероприятия на Юбилейной площади Пензы в честь Дня знаний начнутся 1 сентября в 12.00 — после торжественных линеек в школах и классных часов.

Будет организована презентация учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Также программой мероприятия предусмотрено проведение фестиваля некоммерческих организаций «Доброе сердце».

В 17.00 начнется концерт, в ходе которого выступят коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт». В 19.00 на сцену выйдут музыканты группы «Мохито», а в 20.00 — автор-исполнитель Денис Майданов.