В Никольске представят уникальную коллекцию стекла и хрусталя — Застрожный Культура

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Уникальная коллекция будет представлена в музее стекла и хрусталя города Никольска Пензенской области в рамках международного симпозиума «Хрустальное сердце России», который пройдет с 6 по 13 сентября. Об этом сообщил директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

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По его словам, в экспозицию войдет несколько сотен работ местных и иногородних мастеров.

«Самое главное — будет поэтапно представлена история стеклоделия, изготовления хрусталя на заводе заводе Бахметевых-Оболенских», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в губернаторском доме во вторник, 3 сентября.

Кирилл Застрожный пояснил, что выставка займет весь первый этаж музея и объединит все лучшее из собранной коллекции, в том числе из советского периода, а в завершение посетители смогут увидеть несколько десятков наиболее ярких работ участников симпозиумов по художественному стеклу и скульптуре, которые проводятся в Никольске с 2006 года.

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Он выразил уверенность в том, что экспозиция не оставит никого равнодушным и докажет, что никольской коллекции нет равных в России и Европе.

Директор картинной галереи добавил также, что 19 сентября уже непосредственно в Пензе — в хрустальной комнате губернаторского дома — будет открыта выставка лучших экспонатов никольского музея.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный симпозиум по стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» пройдет в Никольске Пензенской области с 6 по 13 сентября.

В 2019 году мероприятие будет посвящено 255-летию стекольного производства в Никольске и теме городской навигации. Ожидается, что в нем примут участие мастера из России, Нидерландов и Китая.

Мероприятие организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития».