Кинотеатр под открытым небом в центре Пензы начнет работу 7 сентября Культура

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Кинотеатр под открытым небом начнет работу в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской в Пензе при условии хорошей погоды в предстоящую субботу, 7 сентября. Об этом сообщается на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы».

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Учреждение приобрело специальный экран размером 2,5 на 1,5 метра. Он предназначен для использования на улице — устойчив к влаге и низким температурам.

Разместиться зрители смогут на мягких цветных пуфах.

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«При подборе оборудования мы учитывали удобство зрителей. В «зеленом» кинозале смогут разместиться до 40 человек», — пояснила директор МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева.

Она добавила, что решено сделать выбор в пользу краеведения: в первый день работы уличного кинотеатра жителям и гостям Пензы будет показан фильм о жизни юного Михаила Лермонтова, а также планируется демонстрировать видео о городе.

Предполагается, что кинозал будет функционировать с 16.00 до 18.00, а до этого в сквере будет развернута площадка «Литературного привала». Данный проект реализуется с использованием средств гранта президента России.