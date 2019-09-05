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В пензенских учреждениях культуры 7 сентября пройдет день открытых дверей

09:58 | 05.09.2019 | Культура

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Вход в государственные и муниципальные учреждения культуры Пензенской области будет бесплатным в предстоящую субботу, 7 сентября.

В пензенских учреждениях культуры 7 сентября пройдет день открытых дверей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полный перечень музеев, творческих центров и концертных залов размещен на сайте министерства культуры и туризма региона.

Так, можно будет посетить все филиалы пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. В главном корпусе запланирована обзорная экскурсия по основной экспозиции и просмотр фильма о картине «Девочки-сестры». В губернаторском доме по предварительной записи предлагается осмотреть выставку «Рембрандт и его эпоха», в музее одной картины — увидеть фильм «Непостижимый Репин».

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Сотрудники краеведческого музея проведут для посетителей экскурсию-занятие в рамках начала работы ежегодной культурно-образовательной программы.

На площади имени В.И. Ленина состоится презентация учреждений культуры Пензы. Там же будет организована игровая программа с ростовыми куклами, прокат роликов и мастер-классы, бесплатное посещение аттракциона «Лесная сказка» и батута «Оазис», конкурс варенья.

Кроме того, дегустация сладкого лакомства состоится в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и его подразделении в Арбеково.

Помимо этого, можно будет посетить государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», краеведческие музеи в районах области и другие учреждения.

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