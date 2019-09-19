В центре «На Ленинградской» разместятся не менее 25 коллективов и объединений — министр Культура

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Не менее 25 творческих коллективов и объединений будут действовать в здании бывшего дома офицеров в Пензе, где после окончания реконструкции начнет работу центр культурного развития «На Ленинградской». Об этом сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это и хореография, и вокал, и театр моды. Это школа раннего развития», — сказала она.

Руководитель ведомства добавила, что также в здании будет предусмотрен тренажерный зал для взрослых.

«Здесь будут располагаться различные релакс-зоны, и, конечно, мы будем насыщать его с каждым годом новыми направлениями», — отметила Татьяна Курдова.

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Реконструкция здания бывшего дома офицеров

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, реконструкция здания бывшего дома офицеров осуществляется в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В его стенах будут размещены зрительный зал на 450 посадочных мест, выставочные холл-зоны, залы хореографии и хорового пения, репетиционные, вспомогательные и другие помещения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской».

7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице директора Дмитрия Прошкина подписали госконтракт на реконструкцию.

Его цена составила более 411 млн. рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета Пензенской области.

Предполагаемый срок окончания работ — 15 декабря 2020 года.