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Пензенский проект вышел в финал всероссийского конкурса «Молоды душой»

09:02 | 30.09.2019 | Культура

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Просветительский проект городских библиотек, предусматривающий работу экскурсионного бюро «серебряных» волонтеров «Пенза — моя вдохновительница», вышел в финал всероссийского конкурса «Молоды душой» в числе 42 инициатив.

Пензенский проект вышел в финал всероссийского конкурса «Молоды душой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они были отобраны из 678 заявок от представителей 72 регионов.

Финалистам предстоит очная защита проектов в ходе IV всероссийского форума добровольцев-наставников, который пройдет в Москве с 1 по 4 октября.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, представленный на конкурс проект направлен на вовлечение пожилых людей в разработку туристических маршрутов, создание буклетов и проведение экскурсий.

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В 2019 году он получил поддержку благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко по итогам грантового конкурса «Активное поколение». На выделенные денежные средства приобретено оборудование для экскурсий.

Всероссийский конкурс социальных проектов «Молоды душой» организован Ассоциацией волонтерских центров и благотворительным фондом «Память поколений». Он призван выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации добровольческой деятельности граждан в возрасте старше 55 лет.

Конкурс проводится по направлениям «Наставничество», «Социальная помощь», «Просвещение», «Забота о природе» и «Активное долголетие».

Победители получат грантовую поддержку в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей.

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