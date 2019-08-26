Пензенцы выиграли более 1,5 млн. рублей грантов на фестивале «Таврида-Арт» Общество

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Три гранта на общую сумму более 1,5 млн. рублей будет выделено на реализацию проектов, представленных молодыми людьми из Пензенской области на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

650 тыс. рублей решено направить на организацию школы социальных инициатив #Re_project. Данный проект на грантовом конкурсе представил Илья Купцов из Пензенского государственного технологического университета. Предполагается, что школа будет функционировать на базе Законодательного собрания Пензенской области и позволит вовлечь студентов ссузов и вузов, сельскую и работающую молодежь в проектную деятельность. Обучение длительностью семь месяцев будет проходить под руководством экспертов Росмолодежи.

Читайте также

На конкурс «Доброволец России» от Пензенской области подано более 60 заявок

500 тыс. рублей намечено выделить на проведение мероприятий, направленных на сохранение усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района. Руководителем проекта выступает Юлия Ежова из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, соорганизатором — фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин. С использованием средств гранта планируется организовать межрегиональный волонтерский лагерь, а также серию просветительских мероприятий.

Еще один проект удачно защитила председатель молодежного правительства Пензенской области Валерия Киселева. Он предусматривает сбор информации о молодых людях в возрасте от 14 до 30 лет, отличившихся добрыми поступками. Собранные истории будут опубликованы в социальных сетях и размещены на специальных стендах. На реализацию этой инициативы направят грант в 400 тыс. рублей.