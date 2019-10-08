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В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «Одиноким предоставляется крыша»

09:39 | 08.10.2019 | Культура

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского приступили к репетициям камерного спектакля «Одиноким предоставляется крыша» по пьесе Андрея Пархоменко и Ирины Якубовской.

В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «Одиноким предоставляется крыша». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ставит его молодой режиссер Марина Королькова.

Роль Мирослава Марущака исполнит Артем Самохин. Инженера-изобретателя, которого зовут Карл Фридрихович Соннершмидт, сыграет заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, а мастера ЖЭO Фаину Эмильевну Либерман — Юлия Кошкина. В образе отца Мирослава, полковника полиции предстанет Григорий Мазур.

Над декорациями и костюмами к спектаклю начала работать художник Марина Смельчакова.

Премьера запланирована на начало декабря, сообщается на сайте областного драматического театра.

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