Критик Алена Солнцева прочтет в Пензе цикл лекций «Мейерхольд и кино» Культура

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Театральный и кинокритик, доцент кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета Алена Солнцева прочтет цикл лекций «Мейерхольд и кино» в рамках III международного фестиваля «Маскерадъ», который пройдет в Пензе с 24 по 31 октября.

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Как сообщается на сайте пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, 28 октября лекторий откроет рассказ на тему «Мейерхольд и авангард». Также зрители увидят документальный фильм «Мейерхольд» режиссера Николая Чирука, снятый в 1991 году.

29 октября пензенцы узнают о Всеволоде Мейерхольде как актере, режиссере и теоретике кино. Будет показан художественный фильм «Белый орел», снятый Яковом Протазановым в 1928 году. Это единственный сохранившийся фильм с участием Всеволода Мейерхольда, где он играет одну из центральных ролей.

30 октября в центре внимания будут актеры, снимавшиеся в фильмах режиссера-реформатора. Также планируется показать фильм Юрия Желябужского «Папиросница от Моссельпрома» 1924 года с участием Юлии Солнцевой, Игоря Ильинского и Михаила Жарова.

Темой заключительной лекции 31 октября станет «Школа Мейерхольда в советской кинорежиссуре». Зрители вместе с Аленой Солнцевой вспомнят имена Сергея Эйзенштейна, Сергея Юткевича, Ивана Пырьева и увидят фильм режиссера Абрама Роома «Третья Мещанская», снятый в 1927 году.

Лекции будут проходить ежедневно на малой сцене. Вход на них является свободным.