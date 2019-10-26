В Пензе определят подрядчика, который приспособит здание под музей за 145 млн. рублей Культура

Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по приспособлению для современного использования здания на улице Белинского в Пензе, в котором в 1865–1866 годах годах жил и работал писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, объявлен на официальном портале госзакупок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляет почти 145 млн. рублей.

Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области. Основные расходы запланированы на 2020 и 2021 годы.

В качестве заказчика выступило ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

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Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, здание на улице Белинского — это бывший первый корпус присутственных мест. Оно было построено в 1786–1787 годах пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьина, утвержденному Екатериной II. В нем размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, председателем которой в 1791–1797 годах был Иван Долгоруков, а в 1865–1866 годах — Михаил Салтыков-Щедрин.

Главный и дворовый фасады объекта культурного наследия имеют симметричную композицию, средняя часть выражена треугольными фронтонами. Кровля — железная, козырьки — металлические кованные. Здание выдержано в стилистике классицизма.

Во время эксплуатации помещения подвергались ряду перепланировок.

Проектом предусмотрено приспособление данного объекта под административное здание с музейно-выставочным комплексом «Форпост-Пенза».