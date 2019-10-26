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В Пензе определят подрядчика, который приспособит здание под музей за 145 млн. рублей

11:12 | 26.10.2019 | Культура

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Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по приспособлению для современного использования здания на улице Белинского в Пензе, в котором в 1865–1866 годах годах жил и работал писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, объявлен на официальном портале госзакупок.

В Пензе определят подрядчика, который приспособит здание под музей за 145 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляет почти 145 млн. рублей.

Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области. Основные расходы запланированы на 2020 и 2021 годы.

В качестве заказчика выступило ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

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Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, здание на улице Белинского — это бывший первый корпус присутственных мест. Оно было построено в 1786–1787 годах пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьина, утвержденному Екатериной II. В нем размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, председателем которой в 1791–1797 годах был Иван Долгоруков, а в 1865–1866 годах — Михаил Салтыков-Щедрин.

Главный и дворовый фасады объекта культурного наследия имеют симметричную композицию, средняя часть выражена треугольными фронтонами. Кровля — железная, козырьки — металлические кованные. Здание выдержано в стилистике классицизма.

Во время эксплуатации помещения подвергались ряду перепланировок.

Проектом предусмотрено приспособление данного объекта под административное здание с музейно-выставочным комплексом «Форпост-Пенза».

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