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Пензенский драмтеатр представит спектакль на «Смотринах» в Москве

10:44 | 05.11.2019 | Культура

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского представят спектакль «Золото. Любовь. Революция» на II фестивале современной русской драмы «Смотрины» в Москве.

Пензенский драмтеатр представит спектакль на «Смотринах» в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Делегация учреждения культуры уже выехала в столицу.

Показ пройдет на сцене московского театрального центра «Вишневый сад» в предстоящую среду, 6 ноября.

В спектакле, поставленном весной 2018 года, заняты народная артистка России Галина Репная, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, актеры Павел Тачков, Марина Матвевнина, Илья Кочетков, Наталья Прокошкина, Артем Тихомиров, Елена Павлова, Николай Шаповалов, Артем Давыдов, Владислав Матюкин, Юрий Землянский, Юлия Кузнецова и Алексей Болдырев, сообщается на сайте драмтеатра.

Фестиваль «Смотрины» организован Национальной ассоциацией драматургов при поддержке министерства культуры России. Второе название мероприятия — фестиваль драматургии Юрия Полякова.

«Смотрины» направлены на поддержку традиционной отечественной драмы и знакомство зрителей со спектаклями, поставленными по пьесам и прозе современных авторов, в том числе Юрия Полякова.

Фестиваль стартовал 1 ноября и продлится по 13-е число.

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