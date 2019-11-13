В Пензе 60-летие песни «Восемнадцать лет» отметят большим концертом Культура

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Русский народный хор имени Октября Гришина представит новую программу «В Пензе вся история России» в честь 60-летия песни «Восемнадцать лет».

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Концерт состоится в ККЗ «Пенза» в пятницу, 22 ноября.

В его подготовке задействованы режиссеры-постановщики и ведущие артисты государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого.

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», специальным гостем мероприятия станет заслуженный артист России, баянист, певец и композитор Валерий Семин, который несколько лет назад выступал в качестве главного дирижера хора имени Октября Гришина.

Перед началом концерта в фойе будет организована фотовыставка.