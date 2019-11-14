Волонтеры фонда «Опера добра» выступят с концертами перед пожилыми пензенцами Культура

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Волонтеры благотворительного фонда «Опера добра» выступят с благотворительными концертами перед подопечными стационарных учреждений системы соцзащиты населения Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в четверг, 14 ноября, артисты посетят стационарное отделение для граждан пожилого возраста пензенского областного центра реабилитации и дом ветеранов.

15-го числа благотворительные концерты будут организованы в золотаревском и сурском домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

16 ноября начинающие оперные певцы выступят в бековском пансионате ветеранов войны и труда, а также в сердобском доме ветеранов труда.

Их визит в регион состоится благодаря региональному проекту «Старшее поколение», реализуемому в рамках национального проекта «Демография».