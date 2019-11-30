«Приморский город. Вид Ялты» сменил «Портрет священника Петрова» в музее одной картины Культура

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Пейзаж «Приморский город. Вид Ялты», написанный Иваном Айвазовским в 1866 году, сменил «Портрет священника Петрова» кисти Ильи Репина в музее одной картины города Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обновленная экспозиция представлена посетителям в минувшую пятницу, 29 ноября.

Показу картины, занявшей место в музее, предшествовал документально-художественный фильм «Секретные краски Айвазовского», который рассказывает о судьбе мариниста, секретах его живописи, а также о том, как «Приморский город. Вид Ялты» оказался в Пензе.

Автором сценария и режиссером выступила Лариса Трушина. В фильме снялись актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Павел Тачков, Елена Павлова, Яна Дубровина и Евгений Панов, который исполнил роль художника. Съемки проходили в Феодосии и Пензе.

Планируется, что пейзаж «Приморский город. Вид Ялты» в сопровождении фильма «Секретные краски Айвазовского» будет демонстрироваться посетителям музея одной картины Пензы в течение года.