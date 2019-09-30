Часть съемок нового фильма для пензенского музея одной картины пройдет в Феодосии Культура

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Часть съемок документально-художественного фильма «Секретные краски Айвазовского», который будет предварять показ картины «Приморский город. Вид Ялты» в пензенском музее одной картины, пройдет в Феодосии.

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Как сообщается на сайте картинной галереи имени К.А. Савицкого, филиалом которой является музей, в этот город на побережье Черного моря отправилась на поезде творческая группа из Пензы — автор сценария Лариса Трушина, актеры Евгений Панов и Павел Тачков.

В пути они продолжают дорабатывать план съемок и обсуждать детали сценария.

Работа над фильмом «Секретные краски Айвазовского» стартовала в сентябре 2019 года. До настоящего времени съемки проводились в залах пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого и в мастерской художника-мариниста Александра Заикина.

Планируется, что картина «Приморский город. Вид Ялты», написанная Иваном Айвазовским в 1866 году, будет экспонироваться в музее одной картины с ноября.

Она сменит «Портрет священника Петрова» кисти Ильи Репина.