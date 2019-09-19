Новая экспозиция пензенского музея одной картины будет посвящена Айвазовскому Культура

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Пейзаж «Приморский город. Вид Ялты», написанный Иваном Айвазовским в 1866 году, займет место «Портрета священника Петрова» кисти Ильи Репина в музее одной картины.

Фото: Penza.gallery

В преддверии ежегодного обновления экспозиции в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого начаты съемки документально-художественного фильма «Секретные краски Айвазовского».

Как сообщается на сайте учреждения культуры, в нем заняты актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Фильм будет предварять просмотр морского пейзажа в музее.

Осенью полотно снимут с основной экспозиции галереи и перенесут в музей одной картины, где оно будет пребывать с ноября в течение года.