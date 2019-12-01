«Академию продвинутых читателей» открыли в центре Пензы Культура

Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Старт проекту «Академия продвинутых читателей», который предлагает новый формат интеллектуального отдыха для всей семьи, дан в центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского в Пензе.

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Первое занятие состоялось в минувшую субботу, 30 ноября.

Посетители дошкольного возраста играли с кубиками Вячеслава Воскобовича. Для детей от 8 до 11 лет был организован квест «Тайны семи кладов». Для подростков организаторы подготовили настольные игры.

Для взрослых состоялись лекции, посвященные приобщению детей к чтению, а также книгам, помогающим решить эту задачу.

Кроме того, все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению оригинальных книжных закладок.

Как сообщается на сайте проекта, мероприятие организовано ЦГПБ имени В.Г. Белинского совместно с АНО «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни».