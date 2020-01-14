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«Печь» Фалька после реставрации вернут в экспозицию пензенской галереи к концу недели

12:15 | 14.01.2020 | Культура

Печать

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Натюрморт «Печь» живописца Роберта Фалька будет к концу текущей недели возвращен в экспозицию работ художников русского авангарда пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого после проведенной реставрации, длившейся два месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

«Печь» Фалька после реставрации вернут в экспозицию пензенской галереи к концу недели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Картина была в основной экспозиции, но не привлекала особо внимания», — сказал собеседник агентства, добавив, что из-за своего состояния полотно воспринималось как некое темное пятно.

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По словам Кирилла Застрожного, реставрационные работы выполнила Ольга Карасева, которая ранее уже вернула к жизни более 20 картин из запасников галереи.

Возвращаясь к натюрморту Роберта Фалька, руководитель учреждения подчеркнул, что «сейчас это совершенно другая картина по восприятию».

«Главный девиз, как сама Ольга Карасева говорит, у реставратора, как и у врача: «Не навреди». Они не имеют права ни на йоту, ни на миллиметр отойти от авторского замысла, от техники и от манеры написания. Ничего своего туда привносить нельзя. Так вот она так восстановила эту картину, что та заиграла совершенно по-новому», — отметил собеседник агентства.

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