«Печь» Фалька после реставрации вернут в экспозицию пензенской галереи к концу недели Культура

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Натюрморт «Печь» живописца Роберта Фалька будет к концу текущей недели возвращен в экспозицию работ художников русского авангарда пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого после проведенной реставрации, длившейся два месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

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«Картина была в основной экспозиции, но не привлекала особо внимания», — сказал собеседник агентства, добавив, что из-за своего состояния полотно воспринималось как некое темное пятно.

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По словам Кирилла Застрожного, реставрационные работы выполнила Ольга Карасева, которая ранее уже вернула к жизни более 20 картин из запасников галереи.

Возвращаясь к натюрморту Роберта Фалька, руководитель учреждения подчеркнул, что «сейчас это совершенно другая картина по восприятию».

«Главный девиз, как сама Ольга Карасева говорит, у реставратора, как и у врача: «Не навреди». Они не имеют права ни на йоту, ни на миллиметр отойти от авторского замысла, от техники и от манеры написания. Ничего своего туда привносить нельзя. Так вот она так восстановила эту картину, что та заиграла совершенно по-новому», — отметил собеседник агентства.