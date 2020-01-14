Персональная выставка Никаса Сафронова в Пензе будет работать до 26 января Культура

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Работа персональной выставки Никаса Сафронова «Ожившие полотна», представленной во втором корпусе пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого — губернаторском доме, продлена до 26 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор галереи Кирилл Застрожный.

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«Договорились, что на две недели — до 26 января — заключаем договор на несколько уже иных условиях: мы будем получать процент с каждого посещения этой выставки, до этого была фиксированная сумма», — пояснил собеседник агентства.

По словам Кирилла Застрожного, выставка Никаса Сафронова проводится в Пензе в третий раз, при этом жители каждый раз проявляют интерес к работам автора, что происходит не во всех городах.

«Творчество Никаса Сафронова неоднозначно. Есть яростные его поклонники, сторонники, есть люди неопределившиеся, есть те, кто не приемлет эту манеру», — отметил директор пензенской картинной галереи.

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Он поделился мнением о том, что художник имеет своеобразный взгляд на вещи, находит необычные сюжеты и опережает многих коллег в умении преподнести свои работы.

«Людям это интересно. Очень многим людям», — сказал Кирилл Застрожный.

Руководитель учреждения культуры уточнил, что выставку, которая была открыта в губернаторском доме 22 ноября и должна была функционировать по 12 января, в день посещают по 300–500 человек, причем интерес к ней не спадает, а только растет.

«Это очень много на одну выставку, где 50 работ одного автора», — констатировал собеседник агентства.

Кирилл Застрожный выразил надежду на то, что люди, посетившую экспозицию, еще вернутся в картинную галерею, чтобы познакомиться с другими полотнами, представленными в ее стенах.