Выставка картин из коллекции Александра Сычева стала доступна в приложении Artefact Культура

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Выставка пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова под названием «Помни! Не забывай!», в которую вошло девять полотен русских художников XX века из частной коллекции галериста, искусствоведа Александра Сычева, стала доступна в приложении дополненной реальности Artefact, благодаря чему владельцы смартфонов при наличии доступа в интернет могут ознакомиться с ними из любой точки мира.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для этого необходимо установить приложение, в поиске найти областную библиотеку и выбрать данную экспозицию.

Пользователям предлагается узнать больше о картинах «Самолет прилетел», «Чапаев и пленные белогвардейцы», «Но поле боя», «Боян», «Воспоминания», «Дружба народов», «Так хочется жить!», «Мой праздник» и «Агитационный плакат».

Экспозиция «Помни! Не забывай!» стала девятой, представленной на странице пензенской областной библиотеке в приложении Artefact.