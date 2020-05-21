В Лунинском районе капремонт здания библиотеки ведется с опережением графика — министр Культура

Лунино, 21 мая 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт здания межпоселенческой центральной районной библиотеки имени Т.С. Семушкина на улице Советской в рабочем поселке Лунино Пензенской области ведется с опережением графика. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На данный момент работы идут с опережением графика», — констатировала она в ходе инспекционного визита на объект в минувшую среду, 20 мая.

Министр напомнила, что в обновленном здании планируется разместить одну из двух модельных библиотек, которые намечено открыть в Пензенской области в 2020 году.

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«После ремонта здесь будет создано современное комфортное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха и обучения, встреч и творчества, доступом к современным информационным ресурсам», — цитирует Татьяну Курдову пресс-служба Минкультуры региона.

Согласно данным портала госзакупок, 17 февраля 2020 года МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Тихона Захаровича Семушкина Лунинского района Пензенской области» в лице директора Тамары Климовой заключило с ООО «Вадинская строительная компания» в лице руководителя Александра Лыкова контракт на сумму более 11 млн. рублей.

По его условиям, подрядчик должен выполнить капитальный ремонт здания до 17 августа 2020 года.

Работы осуществляются в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».