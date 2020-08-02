Пензенская картинная галерея и рязанский художественный музей готовят обменные выставки Культура

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого и рязанский художественный музей имени И.П. Пожалостина готовят обменные выставки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, 20 августа в Рязани состоится открытие выставки «Под флагом «Бубнового валета». Русский авангард».

«В состав экспозиции войдет 40 живописных и графических произведений Аристарха Лентулова, Роберта Фалька и Натальи Гончаровой из фондов пензенской картинной галереи. Рязанский зритель сможет ознакомиться с ранними работами известных русских авангардистов и погрузиться в атмосферу надвигающихся социальных потрясений той эпохи, которые вызвали у художников глубокую потребность коренных перемен в искусстве, желание выработать свой собственный живописный метод, раскрывший глубинную сущность явлений окружающего мира», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 4 сентября в губернаторском доме Пензы, который является филиалом картинной галереи имени К.А. Савицкого, начнет работу выставка «Немеркнущий свет красоты». Живопись XIX – начала ХХ веков».

«Экспозиция будет состоять преимущественно из академического и салонного искусства рубежа веков. В состав выставки войдет часть коллекции, собранной генералом Василием Крестьяниновым и переданной в 1981 году после его смерти по завещанию в рязанский художественный музей. Среди представленных работ зритель увидит живописные произведения Ивана Шишкина, Константина Крыжицкого, Николая Харитонова, Федора Бронникова, Ричарда Берггольца, Константина Маковского, Арсения Мещерского и других авторов», — пояснили в Минкультуры.