ТЮЗ Пензы анонсировал проведение спектаклей под открытым небом Культура

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Пензенский театр юного зрителя анонсировал проведение спектаклей под открытым небом в августе и сентябре.

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«Дорогие зрители! Мы очень соскучились и хотим поскорее с вами увидеться. Поэтому, не дожидаясь официального открытия сезона, приглашаем вас посмотреть наши спектакли на открытом воздухе — на площадке перед театром. Кроме того, можно поучаствовать в квесте и посетить театральное закулисье», — говорится в сообщении на сайте муниципального бюджетного учреждения.

Согласно афише, 14 августа вниманию зрителей будет представлен спектакль-концерт «Синема-синема», 16-го — спектакль-игра «Домовенок Кузя», 23-го — фрагмент композии «Слова, рожденные войной», 30-го — квест «Школа сказок».

1 сентября состоится экскурсия «Театральное закулисье», 6-го будет показана постановка «Домовенок Кузя», 13-го — «Синема-синема».

На все мероприятия предусмотрен свободный вход.