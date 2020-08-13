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«Натюрморт с гусем» покинет экспозицию пензенской картинной галереи

11:42 | 13.08.2020 | Культура

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. «Натюрморт с гусем» Гийома Фуаса покинет экспозицию пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого на полгода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

«Натюрморт с гусем» покинет экспозицию пензенской картинной галереи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа требует серьезных реставрационных работ», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в связи с этим зал французского искусства ждут изменения: в экспозицию будет возвращено два отреставрированных полотна Эмилии Леле, а также в нее впервые войдут такие работы, как «Пейзаж с коровами», масштабное полотно «Пастушеский отдых» и другие картины.

«Уже к концу недели зритель сможет увидеть обновленный зал французского искусства», — уточнили в Минкультуры.

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