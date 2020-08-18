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В Кузнецке в 2022 году будет создан виртуальный концертный зал

17:04 | 18.08.2020 | Культура

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Кузнецк, 18 августа 2020. PenzaNews. Виртуальный концертный зал будет создан в музыкальном колледже Кузнецка Пензенской области в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Культура».

В Кузнецке в 2022 году будет создан виртуальный концертный зал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам конкурсного отбора, проведенного министерством культуры России, на эти цели региону будет выделено 2,5 млн. рублей.

Всего на получение иных межбюджетных трансфертов в 2021 и 2022 годах претендовали 75 субъектов РФ, от которых поступило 364 заявки.

От Пензенской области их было подано пять. Заявка центра культуры и досуга Пензы по результатам оценки получила 140 баллов, дворца культуры «Современник» города Заречного и межпоселенческого центрального районного дома культуры Никольского района — по 145, пензенского колледжа искусств — 149, кузнецкого музыкального колледжа — 160.

При этом требовалось набрать минимум 150 баллов, в связи с чем победителем от Пензенской области признано только одно учреждение — кузнецкий музыкальный колледж.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на создание в 2020 году виртуального концертного зала в центре культуры и искусств города Нижнего Ломова Пензенской области в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 5,7 млн. рублей. Его открытие состоялось 17 августа.

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