В Пензе состоится презентация книги о преподавателях и служащих духовной семинарии Культура

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Презентация библиографического словаря «Преподаватели и служащие пензенской духовной семинарии (1800–1918 годы)» состоится в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящее воскресенье, 27 сентября.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, издание представит автор-составитель, директор научно-исследовательского центра «Приходская история» Михаил Денисов.

Словарь содержит 285 биобиблиографических справок на ректоров, префектов, инспекторов и их помощников, преподавателей, духовников, библиотекарей, врачей и экономов пензенской духовной семинарии со времени ее основания в 1800-м до дня ее закрытия в 1918 году.

Статья о каждой персоналии состоит из краткой биографической справки, библиографического списка неопубликованных и опубликованных трудов и в ряде случаев — портрета.