EN
12:27:33 Четверг, 24 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоится презентация книги о преподавателях и служащих духовной семинарии

11:07 | 24.09.2020 | Культура

Печать

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Презентация библиографического словаря «Преподаватели и служащие пензенской духовной семинарии (1800–1918 годы)» состоится в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящее воскресенье, 27 сентября.

В Пензе состоится презентация книги о преподавателях и служащих духовной семинарии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, издание представит автор-составитель, директор научно-исследовательского центра «Приходская история» Михаил Денисов.

Словарь содержит 285 биобиблиографических справок на ректоров, префектов, инспекторов и их помощников, преподавателей, духовников, библиотекарей, врачей и экономов пензенской духовной семинарии со времени ее основания в 1800-м до дня ее закрытия в 1918 году.

Статья о каждой персоналии состоит из краткой биографической справки, библиографического списка неопубликованных и опубликованных трудов и в ряде случаев — портрета.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецком районе тракториста заподозрили в поджоге сельхозтехники В Пензе выдано 40 тыс. карт «Забота»
Минтруд незаконно предоставил предприятию субсидию в рамках нацпроекта В Пензе отметили 200-летие агропромышленного колледжа
В Пензенской области в январе-августе населению оказаны платные услуги на 36 млрд. рублей Пензенский «Горводоканал» построит станцию углевания воды
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама