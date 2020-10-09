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В Пензе организована выставка к 70-летию со дня рождения Виктора Огарева

16:20 | 09.10.2020 | Культура

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Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Интерактивная выставка «Мы живем, пока на свете есть любовь», посвященная заслуженному деятелю искусств России, бывшему министру культуры Пензенской области Виктору Огареву, организована в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова к 70-летию со дня его рождения, которое отмечается в пятницу, 9 октября.

В Пензе организована выставка к 70-летию со дня рождения Виктора Огарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь представлены как произведения самого Виктора Владимировича, так и издания о нем. Посетители смогут полистать книгу стихов «Верить и любить» и найти в ней любимые, трогающие за душу строки, послушать диски и аудиокассеты с его песнями и насладиться авторским исполнением, а еще можно самим исполнить любимую музыку, выбрав ее из раскрытой партитуры и сев за фортепиано», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте библиотеки.

В нем уточняется, что выставка начала свою работу 7 октября.

«В день открытия в большом фойе и зале звучали музыка и голос Виктора Владимировича. Особенно приятно, что песни Виктора Огарева в этот день исполняла молодежь», — подчеркивается в тексте.

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