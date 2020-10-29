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В селе Решетино открыт новый дом культуры

17:39 | 29.10.2020 | Культура

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Решетино, 29 октября 2020. PenzaNews. Дом культуры «Дружба», возведение которого стартовало в конце 2018 года, торжественно открыт в селе Решетино Пачелмского района Пензенской области в четверг, 29 октября.

В селе Решетино открыт новый дом культуры

Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

Строительство здания профинансировала компания «Транснефть – Дружба» в рамках соглашения, заключенного между правительством Пензенской области и ПАО «Транснефть» в сентябре 2017 года.

В церемонии открытия учреждения приняли участие губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Роман Камозин и другие почетные гости.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в здании площадью 490 кв. метров расположены зрительный зал на 150 посадочных мест, библиотека, кабинеты для методической работы и деятельности кружков.

На базе дома культуры открыто 13 клубных формирований для 150 человек, в том числе десять — для детей в возрасте до 14 лет.

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