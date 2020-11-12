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Введение новых ограничений в Пензенской области не повлияло на работу учреждений культуры

09:35 | 12.11.2020 | Культура

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Введение в Пензенской области дополнительных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не повлияло на работу учреждений культуры, которые по-прежнему имеют возможность проводить мероприятия при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и заполняемости зала не более 50%. Об этом сообщил врио заместителя министра культуры и туризма региона Владимир Карпов.

Введение новых ограничений в Пензенской области не повлияло на работу учреждений культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учреждения культуры уже с сентября в целом больших культурно-массовых мероприятий не проводят. Все свои мероприятия мы проводим в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. То есть музеи — это никаких больших организованных групп, это максимум 1–5 человек на проведении экскурсий. То же самое касается и концертно-зрелищных организаций», — сказал он журналистам.

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Владимир Карпов уточнил, что главное требование — заполняемость зала менее 50%.

По его словам, с учетом этого скорректировано проведение IX международного театрального фестиваля «Золотая провинция» в Пензе, Кузнецке и Заречном.

Он отметил, что мероприятие организовано «не в том масштабе», как раньше.

Врио замминистра добавил, что в настоящее время учреждения культуры продолжают деятельность в прежнем режиме.

«Работа учреждений культуры на данном этапе пока не прекращается», — подчеркнул он.

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