В Пензенской области введены новые ограничения из-за коронавируса Общество

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Новые ограничения введены в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения 10 ноября внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», текст которого изложен в новой редакции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По 26 ноября включительно запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в постановлении, подписанном и.о. губернатора Николаем Симоновым.

Согласно документу, в регионе введен запрет на курение кальянов в ночных развлекательных заведениях, ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00. Запретить нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей», — добавляется в тексте.

В постановлении отмечается, что жители обязаны обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах; соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров; лица в возрасте 65 лет и старше и люди с заболеваниями, перечисленными в приложении к документу, должны соблюдать режим самоизоляции.

«[Обязать] граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации: соблюдать постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с последующими изменениями) и от 30 марта 2020 года №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» (с последующими изменениями); в случае прибытия на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства любым видом транспорта, за исключением воздушного, сообщать о факте прибытия в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона: 8 (8412) 42-09-47», — сказано в документе.

Помимо этого, в постановлении содержится ряд поручений исполнительным органам госвласти Пензенской области, в частности: министерству образования — рассматривать вопрос о переносе или продлении каникул и организовывать электронное и дистанционное обучение при установлении фактов заражения COVID-19 в подведомственных учреждениях; Госжилстройтехинспекции — организовать работу управляющих компаний по обработке дезинфицирующими средствами подъездов, Минздраву — привести в полную готовность учреждения, оказывающие стационарную, амбулаторную, скорую помощь, к приему больных с респираторными симптомами; министерству труда, соцзащиты и демографии — обеспечить предоставление продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми.

Кроме того, в документе перечислены рекомендации гражданам, работодателям и органам местного самоуправления муниципальных образований, которым, помимо прочего, предложено разрешить посещение детсадов в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов и попечителей воспитанников.

«Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), который является обстоятельством непреодолимой силы», — говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.