В бюджет региона заложат средства на реконструкцию планетария и модернизацию ТЮЗа в Пензе Культура

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Денежные средства на реконструкцию планетария и модернизацию театра юного зрителя в Пензе планируется заложить в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов области Марина Забара в ходе публичных слушаний, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

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«Капитальные расходы в области культуры составят в 2021 году порядка 320 млн. рублей, в 2022 году — 403 млн. рублей, в 2023 году — 240 млн. рублей. В рамках этих расходов будет начата реконструкция планетария в парке имени Белинского в городе Пензе с участием средств федерального бюджета. Здесь расходы будут спланированы на 2021 год, 2022 и 2023 годы. Стоимость объекта составит за счет всех источников порядка 352 млн. рублей», — сказала она.

Марина Забара добавила, что пензенский ТЮЗ будет модернизирован в 2022 году также при участии федерального бюджета.

«Расходы здесь составят порядка 99 млн. рублей», — уточнила врио замминистра.

По ее словам, на модернизацию муниципальных детских школ искусств предлагается заложить в бюджете на 2021 год 17 млн. рублей, на 2022 — 45 млн. рублей, на 2023 — 122 млн. рублей.

«Будут продолжены строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. На эти направления в 2021 году будет выделено порядка 109 млн. рублей, в 2022 году 80 млн. рублей, в 2023 году 31 млн. рублей также с участием средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», — добавила Марина Забара.