Правительство России поддержит проект реконструкции пензенского планетария Культура

Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. Правительство России поддержит проект реконструкции деревянного здания пензенского планетария. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Очень интересный проект. Абсолютно точно, что будем его поддерживать, выделим необходимое финансирование», — сказал он в ходе посещения планетария в рамках рабочего визита в Пензу в минувшую пятницу, 21 августа.

«Я пообщался с пензенцами, которые помнят планетарий работающим, вспоминают его уникальное оборудование», — добавил Дмитрий Чернышенко.

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Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года

В 1928 году в Пензе была построена народная обсерватория. В годы Великой Отечественной войны в здании располагалась пензенская гидрометеослужба. В 1954 году был установлен первый прибор для планетария.

В 1987 году здание было включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения.

В 2010 году деревянный планетарий закрыли для безопасности посетителей.

26 декабря 2017 года в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области, Иван Белозерцев заявил, что к реконструкции планетария планируется приступить не позднее 2019 года.

В августе 2019 года здание и земельный участок площадью около 5 тыс. кв. метров были переданы из муниципальной собственности в областную.

По информации пресс-службы правительства региона, к настоящему времени разработан проект реконструкции планетария. Стоимость работ оценивается примерно в 350 млн. рублей. Получено положительное заключение экспертизы.

В Минкультуры России направлена заявка о включении пензенского планетария в план реновации региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2021–2023 годах.