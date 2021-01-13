Спектакли зареченского ТЮЗа во время ремонта здания будут идти в «Современнике» и «Дружбе» Культура

Заречный, 13 января 2021. PenzaNews. Спектакли театра юного зрителя Заречного Пензенской области будут идти на сценических площадках дома культуры «Дружба» и ДК «Современник» в связи с проведением капитального ремонта здания ТЮЗа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Культура». На выделенные средства будут отремонтированы кровля, чердачные помещения, системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Также предполагаются ремонт входной группы и перепланировка некоторых помещений. Планируемое окончание работ — конец апреля 2021 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что, несмотря на некоторые неудобства, до конца 28-го творческого сезона намечен выпуск ряда премьер, в их числе — спектакль для детей «Осторожно, две старушки!», проект «Пищеблок» и постановка по одной из пьес Александра Островского.

«Помимо премьер, можно будет увидеть спектакли «Зимние сказки», «Маскарад», «Медведь, который не верил в Деда Мороза», «Деревенская кадриль», «Красная Шапочка», «Волшебник Изумрудного города» и другие, а также выпущенные в 2020 году постановки «Река на асфальте», «А зори здесь тихие», — добавляется в сообщении.

Ранее из федерального бюджета на модернизацию ТЮЗа в Заречном Пензенской области было выделено 12 млн. 307,6 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено софинансирование работ на региональном уровне.

Согласно данным портала госзакупок, договор на капитальный ремонт здания ТЮЗа на улице Братской в Заречном Пензенской области был заключен 24 декабря 2020 года. Его цена составила 13 млн. 115 тыс. 441 рубль. До этого закупочная комиссия учреждения признала единственным поставщиком компанию «Энергоучет».