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В Пензе снизились доходы учреждений, подведомственных управлению культуры

19:30 | 10.03.2021 | Культура

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Доходы учреждений, подведомственных управлению культуры Пензы, снизились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила начальник управления Вера Фейгина.

В Пензе снизились доходы учреждений, подведомственных управлению культуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2018 году [доходы составили] 139 млн., в 2019-м — 144 [млн.], в 2020-м — 119 [млн. рублей]. Небольшое снижение у нас, потому что, вы знаете, сложная была ситуация с коронавирусом», — сказала она, представляя отчет о деятельности управления культуры Пензы за прошлый год в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам, состоявшегося в среду, 10 марта.

Вера Фейгина добавила, что три учреждения культурно-досугового типа получили льготные кредиты на общую сумму 12 млн. рублей под 2% годовых в рамках реализации постановления правительства России №696.

По словам руководителя управления, среднесписочная численность работников отрасли составляет 1 тыс. 498 человек, в том числе работников культуры — 862, педагогов — 459; по состоянию на конец года в учреждениях дополнительного образования Пензы обучались 7 тыс. 215 человек.

«Средняя заработная плата работников культуры — 28 тыс. 380 [рублей], педагогов дополнительного образования — 31 тыс. 563», — уточнила она.

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