Спектакль «Джаз, я тебя люблю» покажут в Пензе в рамках фестиваля Jazz May Культура

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Спектакль «Джаз, я тебя люблю» удалось поставить в Пензе в рамках X международного фестиваля джазовой музыки Jazz May благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

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По его словам, выигранный грант позволил реализовать ряд социальных инициатив, о которых организаторы давно думали, но которые не имели возможности воплотить в жизнь из-за нехватки средств.

«В частности, 30 апреля, в Международный день джаза, [...] на базе «Театра на обочине» состоится премьера спектакля «Джаз, я тебя люблю». Это взгляд сразу нескольких режиссеров на тему, которая, собственно, вынесена на афишу», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» 28 апреля.

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Олег Рубцов обратил внимание на то, что, кроме идеи, которая была придумана совместно с художественным руководителем и режиссером «Театра на обочине» Мариной Ливинской, организаторы мероприятия к этой творческой инициативе отношения не имеют.

«Что там дальше происходит в рамках подготовки этого проекта, я, например, тоже увижу и узнаю это только в пятницу. Мне ужасно интересно», — отметил продюсер фестиваля.

По его словам, из-за ограничений по заполняемости зала, которые действуют в связи с COVID-19, увидеть постановку сможет не такое большое количество людей, как хотелось бы, поэтому повторный показ состоится 1 мая.

«Кроме того, мы продолжим в этом году традицию уличных граффити, опять же, благодаря Фонду президентских грантов», — добавил он, отметив, что гостей фестиваля Jazz May ждут приятные сюрпризы.