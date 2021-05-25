В Пензенской области на проекты в сфере внутреннего туризма выделят 1 млн. рублей Культура

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Субсидии из бюджета Пензенской области на общую сумму 1 млн. рублей будут предоставлены четырем районам — Наровчатскому, Мокшанскому, Спасскому и Пензенскому — с целью софинансирования проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«На конкурс было заявлено 22 проекта», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по итогам защиты, в ходе которой авторы доказывали экономическую эффективность своих проектов, было отобрано четыре заявки.

Из сообщения следует, что Наровчатский район получит 500 тыс. рублей на развитие туристического объекта «Тюремный замок XIX века», Мокшанский — 200 тыс. рублей на музей под открытым небом «Исторический фонарь», Спасский — 150 тыс. рублей на выставочный зал «Абашевская керамика» в музее народного творчества, Пензенский — 150 тыс. рублей на проект «Братья Мозжухины. Через прошлое в настоящее».