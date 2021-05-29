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В Пензе открыта выставка, приуроченная к 800-летию со дня рождения Александра Невского

09:15 | 29.05.2021 | Культура

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Пенза, 29 мая 2021. PenzaNews. Выставка «Страницы истории России», приуроченная к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, начала работу в губернаторском доме Пензы.

В Пензе открыта выставка, приуроченная к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, в рамках экспозиции представлено свыше 100 произведений искусства из собрания пензенской картинной галереи. В их числе — живописные и графические работы, скульптура, военная форма, книжные издания.

Экспозиция состоит из шести блоков. Она выстроена в хронологическом порядке.

Первую обзорную экскурсию для посетителей губернаторского дома провел заместитель директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

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