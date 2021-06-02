Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в Пензенской области 6 июня Культура

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Третий межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в городе Белинском Пензенской области в предстоящее воскресенье, 6 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2021 году мероприятие будет посвящено 210-летию со дня рождения Виссариона Белинского.

Согласно сведениям, размещенным на сайте объединения государственных литературных музеев Пензенской области, в рамках фестиваля состоится церемония возложения цветов к памятнику критику.

После этого гости будут приглашены посетить костюмированный исторический комплекс «Уездный город», где планируется воссоздать атмосферу Чембара. Ожидается, что на протяжении четырех часов будут работать тематические площадки: «Присутствие», «Аптека», «Уездное училище», «Булошная», «Книжная лавка», «Издательство», «Почта», «Салон модистки», «Цветочная лавка» и «Музейный квартал».

Также будут действовать библиозоны: «Литературный привал» и «Поговорим о Белинском».

В торжественном открытии фестиваля примут участие артисты драматического театра имени А.В. Луначарского, областной филармонии, творческие коллективы Белинского и Кузнецкого районов.

Будут награждены лауреаты впервые объявленной премии «Я в мире боец» имени В.Г. Белинского в двух номинациях: «Литературная критика» и «Театральная критика».

Помимо этого, гостей ждет дефиле. Свои работы представят участники конкурса исторического костюма.

Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться экскурсии на территории музея-усадьбы В.Г. Белинского.