Лермонтовский праздник в «Тарханах» пройдет в усеченном формате Культура

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Всероссийский лермонтовский праздник пройдет в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в предстоящую субботу, 3 июля, в усеченном формате из-за ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Как и в прошлые годы, в 11.00 начнется возложение цветов на могилу М.Ю. Лермонтова. Однако творческая встреча с поэтами, писателями, артистами в Зеленом театре в свете последних событий не состоится. Не получится в этот раз пройти по торговым рядам «Улицы мастеров», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что интерактивные мероприятия на открытых площадках не отменены, а ознакомиться с экспозициями можно будет в составе экскурсионных групп численностью не более 10 человек.

«Один из знаковых моментов лермонтовского праздника — награждение лауреатов всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова — пройдет в закрытом режиме с участием врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко», — добавляется в сообщении.