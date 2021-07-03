В «Тарханах» состоялось награждение лауреатов премии имени М.Ю. Лермонтова Культура

Пенза, 3 июля 2021. PenzaNews. Церемония награждения лауреатов всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова состоялась в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в субботу, 3 июля.

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Мероприятие прошло в рамках всероссийского лермонтовского праздника, который в 2021 году организован с учетом ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» награжден Андрей Шацков. Он отмечен за реализацию проекта «Ежегодное возобновление издания альманаха «День поэзии» – XXI век».

В номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» лауреатами стали Нина Бойко за книгу «Лермонтов. Тоска небывалой весны» и Альберт Лиханов за художественный гуманизм и следование традициям русской классики и наследия М.Ю. Лермонтова.

Премия молодых писателей присуждена Екатерине Рогачевой из Смоленска за книгу-повесть «Город».

Всего на конкурс было представлено 12 работ из Москвы, Пензенской, Оренбургской областей, Татарстана и Пермского края.