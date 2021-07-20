Курдова оценила оснащение первой в Пензе модельной библиотеки Культура

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова оценила оснащение первой в Пензе модельной библиотеки, обустройство которой завершается в здании на проспекте Победы.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Большая и кропотливая работа проделана по зонированию пространства. В целом помещение библиотеки наполнилось светом, стало удобным, современным, адаптированным под потребности читателей. В обновленной библиотеке будут работать студии и кружки, проводиться форумы и конференции, занятия для читающих семей и подростков», — отметила глава ведомства по итогам посещения учреждения во вторник, 20 июля.

Читайте также

Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году

По информации пресс-службы Минкультуры Пензенской области, на модернизацию городской библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в рамках национального проекта «Культура» было выделено около 10 млн. рублей: половина — из федерального бюджета, оставшаяся часть — из муниципального.

Обновление проведено на площади 423 кв. метра. Работы затронули читальный зал и абонемент.

При оформлении помещения библиотеки были выбраны преимущественно белые и глубокие синие тона, которые дополняют оранжевый, травянисто-зеленый и винно-красный.

Приобретены интерактивные столы, цифровое пианино, экран с современной звуковой установкой, мультстудия, современные моноблоки, ноутбуки и 3D-ручки.

В настоящее время сотрудники библиотеки проводят последние приготовления к открытию.