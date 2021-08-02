EN
17:53:10 Понедельник, 2 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Мельниченко. Стенограмма

В Пензенской области из-за коронавируса фестиваль «Юконский ворон» перенесен на октябрь

09:46 | 02.08.2021 | Культура

Печать

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Историко-культурный фестиваль «Юконский ворон», который изначально планировалось провести в селе Николаевка Пензенской области в августе, перенесен на 2 октября из-за ограничений, действующих в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В Пензенской области из-за коронавируса фестиваль «Юконский ворон» перенесен на октябрь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль проводится с целью увековечивания памяти знаменитого мореплавателя Лаврентия Загоскина и привлечения молодежи к изучению, сохранению культурного наследия великих русских географических открытий, популяризации географических знаний», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что программой предусмотрены: возведение Михайловского редута — укрепления русского североамериканского торгового форта 1833 года основания, проведение «Загоскинских уроков», «встреча» с героями романа Сергея Маркова «Юконский ворон», а также обустройство сценической площадки «Кускоквим».

«Предусмотрены и другие этнические, историко-культурные и географические мероприятия в рамках фестиваля», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Мокшанском районе выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь несовершеннолетней В Пензенской области за год заготовлено около 4,5 тыс. доз антиковидной плазмы
В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом Умнов возглавил белгородское АО «СЗ «Дирекция Юго-Западного района»
Полицейские раскрыли серию краж велосипедов в Заречном В Пензе трое мужчин подозреваются в краже металлического забора
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама