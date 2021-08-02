В Пензенской области из-за коронавируса фестиваль «Юконский ворон» перенесен на октябрь Культура

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Историко-культурный фестиваль «Юконский ворон», который изначально планировалось провести в селе Николаевка Пензенской области в августе, перенесен на 2 октября из-за ограничений, действующих в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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«Фестиваль проводится с целью увековечивания памяти знаменитого мореплавателя Лаврентия Загоскина и привлечения молодежи к изучению, сохранению культурного наследия великих русских географических открытий, популяризации географических знаний», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что программой предусмотрены: возведение Михайловского редута — укрепления русского североамериканского торгового форта 1833 года основания, проведение «Загоскинских уроков», «встреча» с героями романа Сергея Маркова «Юконский ворон», а также обустройство сценической площадки «Кускоквим».

«Предусмотрены и другие этнические, историко-культурные и географические мероприятия в рамках фестиваля», — сказано в сообщении.