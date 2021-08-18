Музейные работники из Пензы снимут в Петербурге фильм о Куприне Культура

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Представители объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области — генеральный директор Наталья Полева, ее заместитель Сергей Бычков, научный сотрудник Татьяна Кайманова и пресс-секретарь Алла Аксенова — снимут фильм-экскурсию о тех местах в Санкт-Петербурге, где жил, работал и отдыхал писатель Александр Куприн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Во время рабочей поездки делегация посетит Петербург, Гатчину, музей-некрополь «Литераторские мостки», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в картине также будет показан гранатовый браслет, который принадлежал первой жене писателя и теперь экспонируется в литературном музее Пушкинского дома.

«В фильме будут продемонстрированы все основные места, связанные с Куприным, которые туристы вряд ли смогут посетить за один день», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что показ снятого в Санкт-Петербурге фильма будет включен в программу купринского литературного праздника, который пройдет в Пензенской области 4 сентября в онлайн-формате.